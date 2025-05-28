薈聚兩岸智慧　共建美麗鄉村

北京市大興區委書記初軍威在開幕式上發表致辭。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月28日電（實習記者 劉璐璐）5月27日上午，由北京市大興區人民政府、北京市農村經濟研究中心和海峽兩岸經貿文化交流協會主辦，京台美麗鄉村組委會、大興區農業農村局、大興區文化和旅遊局承辦的以“薈聚兩岸智慧·共享共融鄉情”為主題的2025年京台美麗鄉村系列活動開幕式在北京市大興區舉辦。京台兩地農業、文化旅遊業、社會組織、專家學者、農企代表等各界人士300餘人參加開幕式。本屆活動旨在深入拓展京台農業、文旅領域交流，進一步宣傳北京市農文旅產業特有品牌，共同助力美麗鄉村建設高質量發展。



北京市大興區委書記初軍威在開幕式上發表致辭。他表示，本次活動首次融入中華美食文創，將兩岸文旅與生態農業相結合，能為兩岸融合發展注入新的活力，為兩岸交流合作帶來更加廣闊的空間。他提到，大興是名副其實的首都“米袋子、菜籃子”，“土特產”享譽全國，特色產品深受市場青睞，遠銷海內外。近年來，南僑、百事可樂、一心回鄉等優秀台企，主動助力大興鄉村振興，有效帶動了區域經濟社會發展。他強調，大興將繼續認真貫徹“兩岸一家親”理念，落細落實各項惠台政策，積極為台灣同胞來大興投資興業、幹事創業提供良好環境，支持台灣同胞參與大興發展建設。



台灣商業總會主席鄉林集團董事長賴正鎰在開幕式上發表致辭。他表示，此次活動使兩岸能夠相互借鑒、學習、交流，讓兩岸鄉親越走越近，實現共享。今年的主題“薈聚兩岸智慧·共享共融鄉情”更是對未來鄉村發展深刻的憧憬。他強調，現在越來越多台灣的朋友投入這塊土地，他們用有溫度有價值的語言講述一個個動人的品牌故事，讓我們看到鄉村的未來非常精彩。這幾年兩岸從農業合作延伸到文化交流和創意設計，遍地開花，生機盎然。他強調，兩岸鄉村的多元樣貌，是智慧與感情真正融合的機會。“台灣與北京之間擁有共同理念，才更需要共同向前。”



北京市農研中心主任楊琦在開幕式上介紹了北京農業發展的情況。他表示，今年美麗鄉村論壇系列活動主題以和諧、融洽、協商為內涵，代表了兩岸一家親心心相戚，融合發展的願望。“以食為天使，食以農為本”則代表了北京京台論壇、鄉村論壇以農為界，共同推動兩岸現代農業和相關建設的高質量發展，不斷滿足兩岸農民的美好生活需求，促進實現兩岸農民富裕。他表示，多年來在北京市台辦的指導下，北京與台灣農業農村的很多機構以及協會建立了良好的合作關係，成功引入引入了台灣休閑農業，精致農業的發展經驗，推動台灣優質農產品品種、新型農業基礎在京的應用和轉化。他強調，京台論壇農業交流活動得到社會各界的認可，成為京台兩地農業發展成果的重要展示，為兩岸一家親與鄉村振興起到了重要的橋梁和紐帶作用。未來將繼續推動兩岸的合作與交流，促進兩岸發展。