台灣美食：舌尖上的寶島之旅

師傅手持廚具，耐心為現場排隊的遊客製作美味臭豆腐。（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京5月28日電（記者 劉璐璐）從台北士林夜市的炭火香氣到九份山城的芋圓清甜，台灣美食以其獨特的風味與創意，在街頭巷尾編織出一幅活色生香的煙火畫卷。中評社記者在5月27日來到由北京市大興區舉辦的以“高興洽洽GO”為主題的2025年京台美麗鄉村系列活動開幕式，現場品味台灣美食的獨特風味。



經典傳承：夜市裡的“老味道”



台灣臭豆腐源自大陸，經不斷改良而成。食用台灣臭豆腐時配上爽脆酸甜的泡菜，搭配蒜蓉辣醬，酸辣鮮香，也是台灣十分火熱的美食。師傅手持廚具，耐心為現場排隊的遊客製作美味臭豆腐。



大腸包小腸有炭烤糯米腸包裹香腸，淋上花生粉與酸菜，一口咬下碳水與肉香交織。該美食是台灣1990年代興起的一種特殊小吃，以獨特的搭配創造出奇妙的口感，迅速獲得食客的喜愛。開幕式現場的攤位也是深受喜愛，遊客紛紛排隊購買。



士林大香腸是台北士林夜市的標誌性美食，甚可說是士林的名產，已有三十年歷史的士林大香腸選用上等豬事腿肉，以恰到好處的火候炭烤，保證絕對肉質香彈、咬勁十足，搭配蒜片與秘制醬汁，成為遊客必打卡的“排隊王”。



創意迸發：傳統與潮流的碰撞



源自香港的雞蛋仔在台灣煥發新生，酥脆的雞蛋仔外皮搭配綿軟的冰淇淋，外酥裡嫩，甜而不膩，入口即化。‌蛋仔冰激凌的由來可以追溯到20世紀50年代的香港‌。當時，一位名叫梁先生的商人偶然發現了一種製作糕點的新方法，即將雞蛋液倒入特製的模具中烘烤而成。這種糕點因其形狀酷似小雞而得名“雞蛋仔”‌隨著時間的推移，台灣夜市的商家開始嘗試將雞蛋仔與冰激凌結合，創造出蛋仔冰激凌這一獨特的美食組合。時至今日，該美食依舊風靡市場。