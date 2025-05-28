李家超：國際調解院將正式成立總部設於香港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月28日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式5月30日在香港舉行，簽約國批准公約後，國際調解院正式成立，總部設於香港。



李家超表示，國際調解院是極高層次的國際組織，地位等同設於海牙的聯合國國際法院和常設仲裁法院，是落實《聯合國憲章》規定以調解等方式和平解決爭端的國際機構。國際調解院體現“以和為貴”的原則，比訴訟、仲裁更具降低時間及經濟成本效益，是以國際法完善國際秩序的有效做法。



李家超表示，衷心感謝中央對香港的大力支持和關心，給予香港特區這麼重要的國際地位。由在香港設立籌備辦公室、完成《公約》談判、推動各方同意國際調解院總部在香港成立，連同這次在香港舉行《公約》簽署儀式，充分體現中央大力支持香港在“十四五”規劃下建設成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。



李家超稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅先生將會親臨香港出席簽署儀式，特區政府深感鼓舞。當日來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織會派高級別代表出席。我們當日下午會舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端解決，包括調解和國際投資商事爭端調解等議題。特區政府高度重視，會全力辦好《公約》簽署儀式及相關活動。

