李家超：港鐵在處理突發事件方面力量不足

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月28日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，關注港鐵三宗事故，尤其上周四的事故，情況嚴重，反映港鐵在應急和處理突發事件方面力量不足。



李家超表示，關注港鐵公司今年三宗事故，尤其上星期四，服務停頓超過五小時，情況嚴重，亦反映港鐵在應急和處理突發事件方面的力量不足。當然我們有懲罰機制令港鐵在日常營運提高警覺，提高其日常服務質素，盡量令其服務平時可以順暢運作，但今次的確反映出港鐵在應急和處理突發事件方面的不足之處。



李家超表示，港鐵系統是香港的主要交通工具，平均每日接載超過500萬人次乘客。我們除了要有一個要求它改善服務的制度外，我覺得更加重要的是希望防止這類事故發生，所以更重要的就是系統的保養維修和升級改良。我在這方面有四點要求。



第一，港鐵公司要全面系統性審視整個鐵路網絡，提升系統管理，包括提升維修保養水平，設備和部件更新，科技應用，制訂恆常風險監察和評估系統等。



第二，港鐵公司要強化應急和處理突發事件的能力和訓練，包括事故通報和資訊發放；建立應變團隊、增加人手、強化部署；加強通訊裝備；進行定期演練等。



第三，加強服務停運時的交通接駁安排，做好壓力測試和演練，要設計有效的信息發布機制。從乘客角度考慮，提高信息的及時性和廣泛性，減少市民的不便和焦慮。



第四，運輸及物流局、運輸署和機電工程署要發揮監督和指導作用，尤其有關港鐵進行設施更新、維修保養、科技應用、系統和人員提升的五年計劃的落實工作。



