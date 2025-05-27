王滬寧會見出席海峽兩岸中華文化峰會台灣嘉賓

王滬寧會見洪秀柱等第二屆海峽兩岸中華文化峰會台灣嘉賓。新華社圖 中評社北京5月27日電／中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧27日在京會見中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等第二屆海峽兩岸中華文化峰會台灣嘉賓。王滬寧表示，習近平總書記強調，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。中華民族、中華文化讓每一個中華兒女都為之感到驕傲，共同的血脈、共同的文化、共同的歷史賦予兩岸同胞對民族的共同責任。舉辦海峽兩岸中華文化峰會，對推動兩岸共同光大中華文化、共同續寫中華民族歷史新輝煌很有意義。



新華社報導，王滬寧表示，中華文化是兩岸中國人的根和魂，愛國主義是中華民族的民族魂。我們要堅持文化自信，共同傳承中華文化精神，共擔歷史大任，為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥。我們要共同推動中華文化交流，致力於促進兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。我們要弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉。



王滬寧表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。我們要共同堅持一個中國原則和“九二共識”、堅決反對“台獨”分裂，堅定不移推進祖國統一大業。我們要共同站穩中華文化立場，攜手應對外部挑戰，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中。



洪秀柱等台灣嘉賓表示，作為中國人，對中華文化充滿自信、自豪，期待兩岸同胞堅持一中、反對“台獨”，加強兩岸文化交流，共促國家統一、民族復興。



尹力等參加會見。

