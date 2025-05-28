學者：台灣政黨競爭加速台海和平失衡

華中師範大學台港澳與東亞研究中心助理研究員董玲瑜（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心助理研究員董玲瑜日前在“台海新觀察第十次會議”上表示，2016年民進黨連續執政以來，台海局勢日趨複雜嚴峻。台灣地區不僅面臨外部勢力干涉帶來的巨大風險，島內各政黨的競爭對抗所帶來的政治力量對比與政治版圖的變化，更使台灣陷入“內憂外患”的境地。台灣政黨競爭對抗的“內憂”，一方面催生了島內政治極化、社會分裂和資源分配不均等諸多內部治理問題，另一方面，由於長期主張反“台獨”的國民黨的政治實力漸趨弱化，使民進黨的“台獨”飈車失去有力制衡，台海和平面臨嚴重威脅。



董玲瑜表示，賴清德當局加緊兩岸“敵對”操作，台海局勢更加險峻。賴清德上台以來不斷宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，把台灣推向兵凶戰危的險境，台海局勢愈加嚴峻。賴清德上台以來，一方面持續升級島內“反中抗中”的政策力度，另一方面加速割裂兩岸的聯結，挑起島內民眾對大陸的矛盾和抵觸情緒，激化兩岸的分歧和對立。民進黨當局的所作所為嚴重危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，影響島內社會的平穩和安定。



董玲瑜說，賴清德在“5.20就職演講”一周年前夕接受了日本媒體的採訪，採訪中多次用“不得已、不得不”來試圖“美化”其越發激進的“反中抗中”政策。今年3月公布的“賴17條”通過凍結民間互動、限制民眾赴陸、苛刻赴陸審核力度、嚴控言論思想自由、威脅島內學者等極具針對性的手段阻礙兩岸交流，民進黨當局將大陸定位為“境外敵對勢力”後，其兩岸政策已逐漸由模糊轉向清晰。

