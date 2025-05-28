中評現場：2025浙江·台灣合作周開幕

開幕式現場（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月28日電（記者 盧哲）以“共育新質生產力，共享開放新機遇”為主題的2025浙江·台灣合作周5月27日下午在浙江杭州開幕。



兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，浙江省委副書記、省長劉捷，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，中國國民黨副主席夏立言，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄，台灣商業總會理事長許舒博，全國台企聯會長李政宏，台灣工業總會副理事長秦榮華等出席開幕式並致辭。浙江省委常委王文序主持。



浙江省委副書記、省長劉捷首先致辭。劉捷表示，浙江與台灣一衣帶水、情誼深厚，是祖國大陸與台灣地區交流最頻繁、合作最緊密、成果最豐碩的省份之一。習近平總書記在浙江工作期間，親自部署實施“東引台資”戰略，打開了浙台經貿合作新局面；分別收藏在台北故宮博物院和浙江省博物館的《富春山居圖》合璧展出，印證了兩岸同胞同文同種、同根同源；浙江創設海峽兩岸青年發展論壇，深化青年交流交往，續寫了兩岸青年攜手逐夢新篇章。



劉捷表示，我們將深入貫徹習近平總書記重要指示精神，充分發揮浙江·台灣合作周平台作用，繼續擴大政策紅利，拉緊產業合作紐帶，打造最優營商環境，與台胞台企共享中國式現代化新機遇，攜手開拓浙台合作更加光明的前景。



中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌表示，我們將全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述，研究解決台商台企面臨的問題和困難，提出切實可行的政策措施，落實同等待遇、加大支持力度，助力台企轉型升級、拓展內需市場，融入新發展格局，實現高質量發展。