李強會見柬埔寨首相洪瑪奈

新華社圖 中評社北京5月27日電／新華社報導，馬來西亞時間5月27日上午，國務院總理李強在吉隆坡出席東盟－中國－海合會峰會期間會見柬埔寨首相洪瑪奈。



李強表示，不久前，習近平主席對柬埔寨進行歷史性訪問，同首相先生共同宣布構建新時代全天候中柬命運共同體。中柬關係再次走在構建人類命運共同體前列，兩國鐵杆友誼進一步深化。中方願同柬方一道，以落實習近平主席訪問成果為主線，密切高層往來，深化政治互信，發揮中柬政府間協調委員會機製作用，扎實推進各領域務實合作，以中柬命運共同體建設的確定性應對外部環境的不確定性，攜手促進兩國經濟發展，維護好雙方的共同利益。



李強指出，中方願同柬方加快推進高質量共建“一帶一路”和柬埔寨“五角戰略”對接，加快落實“工業發展走廊”和“魚米走廊”合作規劃，培育更多合作新亮點和增長極。中方鼓勵更多中國企業赴柬投資，願同柬方加強基礎設施建設、數字經濟、先進製造、清潔能源等領域合作，推動貿易投資自由化便利化，進一步擴大經貿合作規模。近期雙方共同打擊跨境犯罪取得積極成效，希望採取更有力、更有效措施，維護兩國人民安全。當前國際形勢動蕩加劇、亂象增多，中方願同柬方等地區國家一道，加強團結協作，共同反對單邊主義、強權政治，維護國際公平正義，維護多邊貿易體制和產供鏈穩定暢通，為世界和平穩定、繁榮發展注入更多正能量。



洪瑪奈表示，習近平主席上個月成功訪問柬埔寨，成為兩國鐵杆友誼新的里程碑。柬方堅定奉行一個中國政策，支持中方在台灣、涉港、涉疆、涉藏等關乎中國核心利益問題上的正當立場，反對外部勢力干涉中國內政。柬方願同中方攜手落實習近平主席訪柬成果，保持高層交往，發揮好各類對話機製作用，促進務實合作，加強人文交流，共同打擊跨國犯罪。柬方支持習近平主席提出的三大全球倡議，期待同中方進一步加強多邊協作，堅持多邊主義，反對保護主義，維護地區安全穩定，促進世界共同發展。