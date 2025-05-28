兩岸交流合作　潘賢掌談三點看法

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月28日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌27日在2025浙江·台灣合作周開幕式致辭時談到三點看法：一是堅定看好大陸，把握好中國式現代化提供的廣闊機遇；二是堅定深耕大陸，有效應對外部環境的不確定性和衝擊；三是堅定擁抱大陸，攜手共同壯大中華民族經濟。潘賢掌表示，強大的祖國是包括廣大台灣同胞在內的全體中國人最堅實的依靠，也一定能為廣大台商台胞提供最安全的發展環境，為兩岸經濟合作提供最堅強的支撐。潘賢掌表示，希望廣大台商台胞堅持一個中國原則和“九二共識”，旗幟鮮明反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，不忘初心、保持信心，熱情參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟，共享民族復興偉大榮光。



潘賢掌在致辭中說，今天我們相聚在改革開放的先行地浙江，圍繞“共育新質生產力，共享開放新機遇”主題共商大計，意義重大。潘賢掌談了三點看法。



第一，堅定看好大陸，把握好中國式現代化提供的廣闊機遇。潘賢掌說，今年以來，大陸經濟延續向好態勢，高質量發展扎實推進，新動能不斷積蓄壯大，經濟結構保持向新向優，工業轉型加快呈現出高端化、智能化、綠色化。一季度大陸GDP同比增長5.4%，在全球主要經濟體中名列前茅。4月份高技術製造業增加值增長10%，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產量同比增長顯著，貿易結構持續優化，社會消費品零售總額增長，消費動能持續釋放。今年五一假期期間，境內出遊3.14億人次，國內遊客出遊總花費1802.69億元，折射出大陸內需市場蓬勃向上的活力和潛力。潘賢掌說，我們相信大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大、活力足，必將為台胞台商的發展提供廣闊舞台和光明前景，為促進兩岸經濟合作，深化兩岸融合發展注入更充沛的動能。



第二，堅定深耕大陸，有效應對外部環境的不確定性和衝擊。潘賢掌表示，當前世界百年變局加速演進，美國熱衷於推行單邊主義保護主義，給全球政治經濟格局帶來衝擊。關稅戰、貿易戰違背全球化的歷史大勢，破壞國際經貿秩序，損人害己。面對美國的經濟霸凌行徑，我們保持戰略定力，採取堅決有力的措施，以實際行動維護中華民族利益，以開放姿態包容胸懷推動對話合作，為世界經濟注入了更多的確定性和穩定性。