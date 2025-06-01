陳鴻斌：日本何以對巴拉圭如此“情有獨鍾”

中評社北京6月1日電（作者 陳鴻斌）5月21日，日本首相石破茂與訪日的巴拉圭總統培尼亞舉行了會談，雙方在會談中同意將雙邊關係提升至“戰略夥伴”層面，並確定今後兩國將舉行司局長級定期磋商，同時還就簽署推動日本企業赴巴拉圭投資的協議基本達成一致。日本接下來還將對巴拉圭實行短期赴日訪問免簽政策。培尼亞總統是為出席大阪世博會的“巴拉圭國家館日”活動而訪日的。日本政府對這一高訪表現出罕見的高度重視態度，這一姿態與台灣密切相關。日本媒體明確表示，此舉的目的就是以台灣問題來牽制中國。



眾所周知，近年來隨著台灣當局頑固推行“台獨”政策，在國際社會日益不得人心，以至台灣的所謂“邦交國”出現銳減勢頭，目前僅剩12個國家。除了3個太平洋島國，非洲和歐洲各一個國家以外，其他均為拉美和加勒比海島嶼國家。太平洋島國和加勒比島國均為“袖珍國家”，人口大多為幾十萬甚至不到10萬。除了中美洲的危地馬拉擁有1760萬人口外，位於南美大陸擁有686萬人口的巴拉圭，是其中的人口第二大國。至於面積，巴拉圭則是一騎絕塵的大國，是其他所有11個國家面積之和的2.27倍！一旦失去這個“邦交國”，台灣當局所遭受的重創是不言而喻的。



近年來，巴拉圭國內要求捨棄台灣轉而與中國建交的呼聲逐年走高。前年4月巴拉圭大選期間有兩名候選人均表態，若當選將與中國建交，但可惜他倆均未能當選。去年5月，培尼亞總統接受日本媒體採訪時稱，他面臨來自國內農業團體等要求巴拉圭與中國建交的壓力，巴西總統盧拉也一直建議巴拉圭同中國建交。正由於這一原因，台灣當局對這一“異動”現象極為焦慮，為穩定雙邊關係而竭盡全力，以便在國際社會的孤立局面不致進一步加劇。2021年12月時任台灣領導人蔡英文出訪了巴拉圭，2023年8月時任副領導人賴清德再度訪問巴拉圭。

