夏立言：兩岸持續交流，沒什麼分歧不能化解

中國國民黨副主席夏立言（中評社 盧哲攝） 中評社杭州5月28日電（記者 盧哲）中國國民黨副主席夏立言27日在杭州出席2025浙江·台灣合作周開幕式並致辭。他表示，相信兩岸只要持續交流、增進互信，沒有什麼分歧是不能化解的。他強調，兩岸越有分歧，我們越要強化政治互信、增進對於共同民族和歷史的認同。兩岸關係越緊張，我們越要推動交流合作，深化對於彼此的理解和善意。



夏立言在致辭中說，幾百年來，大多數台灣人的祖先，都是從唐山過台灣，我們講中國話、讀中國書、過中國節、拜中國神，造就了我們身為地地道道台灣人以及堂堂正正中國人的本色。兩岸有著共同的血緣、文化和歷史淵源，兩岸同胞同為炎黃子孫、同屬中華民族。“我相信兩岸只要持續地交流，增進互信，沒有什麼分歧是不能化解的。”



“1894年，清政府甲午戰敗，將台灣和澎湖割讓給了日本。自此之後，兩岸同胞經歷長達五十年的共同努力，才終於讓台灣重回中國版圖。”夏立言表示，《開羅宣言》確立了台灣光復的歷史事實，不容任意扭曲。“過往先烈先賢浴血犧牲所得之勝利成果，我們必須捍衛。”



夏立言表示，今年是抗戰勝利暨台灣光復80周年，意義重大。“兩岸同胞過去皆受殖民主義所害，但也因此發憤圖強，以各自方式走向民族復興之路。台灣和大陸的命運，不但緊密相連，而且榮辱與共。銘記過去的苦難，激勵我們持續向上。緬懷昔日的輝煌，促使我們攜手共進。”