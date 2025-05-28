快評：改路名“去蔣化”　遭遇強硬抵制

中評社快評／民進黨當局近日宣布的對全台“中正路”改名運動，遭台北市等國民黨執政縣市抵制。台北市長蔣萬安27日抨擊賴當局不關心刪除補助款對地方影響，“只搞政治，不辦正事”，他無法苟同。



此前，國民黨藉桃園市長張善政，台中市長盧秀燕等也都相繼表明反對態度。張善政強調，桃園的中正路沒打算異動，慈湖也會維持現在做法；中正路如果改名，會造成很大的困擾，所有居住在這條路的民眾身分證和郵遞地址都要變更，改下去不得了。盧秀燕也說，“吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做，不要再意識型態了”。



改路名“去蔣化”，事實上遠不只“吃飽太閒”。這些年，民進黨當局處心積慮，打著社會“正義轉型”的旗號，極力消除一切與蔣介石相關的記憶，包括拆除蔣介石銅像，及推動將各縣市的“中正路”改名等，目的是樹立新的綠色威權，走向“台獨”，是“去中國化”計劃的其中一環。



民進黨“去蔣化”已在很多方面得手，今次對全台“中正路”啟動改名遭到強硬抵制，很可能最後失敗。根據台灣《地方自治法》規定，包括為街道命名在內的縣市道路管理，是屬於縣市地方自治的權力，執政當局不能插手干預。此外，蔣萬安、張善政、盧秀燕等人的強硬抵制，得到很多人支持叫好，從網路上的大多數留言可見，改路名“去蔣化”不得人心。