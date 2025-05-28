美媒：特朗普政府暫停新的學生簽證面談

中評社香港5月28日電／據美國多家媒體27日報導，特朗普政府已暫停新的學生簽證面談，同時考慮擴大對國際學生社交媒體審查範圍。



報導援引一份日期為27日、由國務卿魯比奧簽署的電報說，特朗普政府正在考慮要求所有申請到美國留學的國際學生接受社交媒體審查，為準備實施這一審查要求，政府已指示全球各地美國使領館暫停為學生和交流訪問學者簽證申請者安排新的面談。此前已經預約好的簽證面談仍然可以進行。



新華社援引報導，如果美國政府實施這一審查計劃，可能會嚴重減緩學生簽證的處理速度，也可能對許多依賴國際學生來增加財政收入的美國大學造成不利影響。



此前，特朗普政府已經實施了一些對國際學生社交媒體審查要求。據《紐約時報》此前報導，魯比奧在3月25日的一份電報中指示對某些學生和交流訪問學者簽證申請人進行強制性社交媒體審查，主要目的之一是拒絕那些對巴勒斯坦人抱有同情態度、批評美國和以色列的學生的簽證申請。



特朗普再次入主白宮後，已經對美國多所高校“開火”，要求根除“校園內的反猶主義”、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措等。美國輿論普遍認為，特朗普政府重點針對哈佛大學等高校，因為共和黨認為這些大學是左翼自由派或者民主黨的大本營。