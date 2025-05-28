日媒：日本擬買美國半導體產品減美日逆差

中評社香港5月28日電／日本朝日新聞引述消息人士報導，正與美國進行關稅談判的日本，計劃向美國提議購買價值數十億美元的美國半導體產品。



香港電台援引報導說，日本政府計劃向Nvidia等公司購買美國晶片，潛在進口額高達1萬億日圓，即大約69.4億美元，以在減少美國對日本約10萬億日圓的貿易逆差。



日本首席貿易談判代表、經濟再生大臣赤澤亮計劃5月30日左右訪問美國，進行第四輪貿易談判。