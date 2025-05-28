穆迪標普維持港信用評級　展望“穩定”

穆迪標普維持港信用評級。（圖片來源：大公報） 中評社北京5月28日電／據大公報報導，繼惠譽日前亦給予香港“穩定”評級展望後，穆迪及標準普爾昨日雙雙發布報告，其中穆迪將香港信用評級展望從“負面”調整為“穩定”，並確認其長期發行人評級為“Aa3”；標普亦確認香港信用評級為“AA＋”，展望維持“穩定”。至此三大評級機構均給予香港“穩定”展望，反映香港財政穩健，加上與內地深化融合，將為其長期發展注入動力，儘管面臨全球經濟挑戰，香港仍展現出顯著競爭優勢。



穆迪指出，“穩定”的評級展望，反映該行認為本港信用狀況在全球貿易緊張局勢和貿易增長放緩的大背景下具有韌性，並反映該行對本港政策、經濟和財務實力的評估，在內地的評級面臨下行壓力下，香港的信用可靠性仍將保持穩健，超出該行之前評估。



穆迪又指，香港Aa3評級的確認納入該行評估本港有顯著的信用優勢，包括高收入和具競爭力的經濟、充足的財政和外部緩衝，以及有效的貨幣和財政政策的良好紀錄。以上優勢繼續為其抵禦衝擊和長期趨勢提供韌性，包括人口老化、中國內地經濟增長放緩以及全球持續的地緣政治不確定性。



財策紀錄良好 赤字續改善



財政方面，穆迪指雖然預計特區政府財政緩衝將會減少，但財政儲備本身基礎非常強大。該行預計特區政府中期內或繼續出現財政赤字，不過赤字幅度會較近期收窄。該行預計，本港財政赤字今年佔GDP比率為4.4%，較2022年約6.6%的高位收窄，至2030年降至約0.6%。去年財政儲備達GDP的20.4%，可繼續提供重要的財務資源，以應對長期結構性問題。



標普表示，儘管受疫情及全球資產價格波動影響，香港過去三年財政赤字維持高位，但認為特區政府應對挑戰的能力依然突出。目前財政儲備雖較峰值下降，仍相當於逾12個月的政府開支，提供充足緩衝空間。該行預測，2025年香港財年赤字率將從2024年的5.9%收窄至4.8%，並在未來兩年持續改善。