三組數據，折射中歐經貿合作活力

博覽會上，星動紀元、宇樹科技等企業生產的人形機器人與外國觀眾互動。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京5月28日電／據人民日報海外版報導，東海之濱，“五月之約”畫上圓滿句號。



5月25日，為期4天的第四屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會（以下簡稱中東歐博覽會）在浙江省寧波市落幕。



這場盛會上，中歐客商擁抱老相識、迎接新朋友、展望好前景。三組數據，折射出中歐經貿合作的強勁活力。



第一組數據，關於老相識



——前三屆博覽會吸引超3000家中東歐企業、1萬餘種中東歐商品參展，促成中東歐商品交易近30億美元、雙向投資簽約500多億美元



透過這場盛會，中國—中東歐合作的“老友記”一再上演。



從裴多菲的詩作在中國膾炙人口，到肖邦的樂曲在無數琴房飄揚；從上海市民用波蘭面粉製作牛角面包，到寧波製造的掃地機器人為羅馬尼亞家庭提供清潔服務……中國與中東歐國家的這場“五月之約”，是一段不斷被續寫的佳話。



2014年，首屆中東歐國家特色商品展在寧波落地；2015年，首屆中國—中東歐國家投資貿易博覽會在寧波舉辦；2018年，首個中國—中東歐國家經貿合作示範區在寧波揭牌；2019年，中國—中東歐國家投資貿易博覽會升格為中東歐博覽會……作為中東歐博覽會舉辦地，寧波不斷深化並擴大與中東歐國家的經貿合作。從2019年到2023年，中東歐博覽會已在寧波成功舉辦三屆，超3000家中東歐企業、1萬餘種中東歐商品參展，促成中東歐商品交易近30億美元、雙向投資簽約500多億美元。



在中東歐博覽會這方大舞台，眾多好商品為中國消費者所熟識。