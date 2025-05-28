美國暫停全球國際學生簽證面試　即日起生效

圖：反對特朗普政策的示威者4月25日在哈佛大學附近舉行抗議活動。＼法新社 中評社北京5月28日電／據大公報報導，美國國務卿魯比奧27日下令，美國駐全球各地使領館暫停安排新的學生簽證面試，以備對國際學生社交媒體進行更嚴格審查。與此同時，美國總統特朗普與哈佛大學矛盾升級，特朗普政府27日致信各聯邦機構，要求徹底切斷與哈佛大學的聯繫，預計將導致哈佛再失去價值約1億美元的合同。



特朗普26日再次施壓哈佛交出國際學生信息，並威脅要從“非常反猶的”哈佛大學拿走30億美元撥款，將其分配給職業學校。與此同時，哈佛就“禁招國際學生”政策起訴特朗普一案將於27日和29日舉行聽證會。



一份27日發給美國外交人員的電文顯示，“即刻生效，為了準備擴大所需的社交媒體篩選和審查，領事組不應增加任何額外的學生或交換訪客（F、M和J）簽證面試預約，直到進一步的指引發出為止。”魯比奧表示，新指引預計將在未來幾天內發出。



稍早前，有報導援引國際學生的說法表示，自22日以來，他們的美國簽證申請就已經面臨延誤。報導稱，有學生被簽證面試官告知，雖然他們的文件齊全，但由於最近事態發展，簽證申請被擱置，以待“額外行政處理”。



《紐約時報》披露，特朗普政府27日致信各聯邦機構，要求取消與哈佛大學的所有合同，並於6月6日前提交被取消合同的清單；涉“關鍵服務”的合同不必立即取消，但要轉交其他合作方。今年4月以來，特朗普政府已凍結哈佛大學總價值約32億美元的聯邦資金撥款及合同，最新命令預計將導致哈佛再失去價值約1億美元的合同，包括與美國國立衛生研究院（NIH）和國土安全部簽署的合同。



特朗普26日在社交平台發文稱：“我正在考慮從非常反猶的哈佛大學撤回30億美元的撥款，並將這筆錢劃撥給我們在全美各地的職業學校。”尚不清楚他是否指的是已凍結的撥款。哈佛表示，本月初已接到NIH、美國能源部、國防部等多個機構的撤銷撥款通知，理由是這些撥款“不再符合機構優先事項”。美媒指出，哈佛遭凍結資金大部分用於資助生物醫學研究，職業學校通常不會開展相關項目。特朗普改變撥款用途的計劃料將引發更多法律爭議。



最高院或介入 結果難料



特朗普上台後以涉嫌“反美、反猶、宣傳激進思想”為借口打壓哈佛等美國名校，尤其針對國際學生。他26日稱，聯邦政府仍在等待哈佛提交外國學生信息，以確定有多少“激進的瘋子和麻煩製造者”不應被允許重新進入美國，並批評哈佛在提供相關文件方面“非常緩慢”。