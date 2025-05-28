第16屆巴黎中國電影節開幕

第16屆巴黎中國電影節在法國巴黎凱旋門附近的巴爾扎克電影院開幕。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月28日電／據央視新聞報導，當地時間5月26日晚，第16屆巴黎中國電影節在法國巴黎凱旋門附近的巴爾扎克電影院開幕。本屆電影節將展映19部中國電影，呈現中國影像的獨特敘事魅力。



中方嘉賓在開幕式上表示，今年是世界電影誕生130周年，也是中國電影誕生120周年。電影在推動中法人文交流中扮演著獨特而重要的角色。希望兩國電影人繼續深化交流合作，為電影藝術與技術融合發展探尋新機遇，為全球電影行業繁榮穩定注入新動能，為深化兩國人文交流、增進民心相通做出新的貢獻。



巴黎中國電影節榮譽主席菲利普·穆伊爾表示，每一屆巴黎中國電影節都帶來從經典到現代的各類影片，提供了更加宏觀的視角來瞭解中國電影敘事。他表示，中法在電影領域還有非常廣闊的合作空間，兩國電影人應加強合作交流。



據介紹，本屆電影節展映的影片包括《紅樓夢之金玉良緣》《孔秀》《非誠勿擾》《西洋鏡》，優秀動畫電影《金猴降妖》《哪吒鬧海》，以及虛擬現實電影《唐宮夜宴》。



本屆巴黎中國電影節由巴黎中國文化中心與法中文化協會聯合主辦，於5月26日到6月14日舉行。電影節期間還將舉辦多場主題論壇，匯聚中法導演、編劇、制片人等，就“中法電影改編”“電影與人工智能”等話題展開對話。