傳哈馬斯同意美特使停火方案　美以否認

以色列持續轟炸加沙地帶。圖為加沙城一間學校26日被炸成廢墟。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／據大公網報導，綜合新華社、半島電視台報導：哈馬斯官員26日表示，哈馬斯方面已同意美國中東問題特使威特科夫提出的加沙地帶停火方案。方案內容包括哈馬斯釋放10名還活著的以色列人質，以換取70天臨時停火。然而，當天稍晚時候，威特科夫和以色列官員否認了哈馬斯的說法。



威特科夫稱，他對哈馬斯尚未接受他提出的停火方案感到“失望”。他表示，以色列將會同意這一方案。按照該方案，哈馬斯將把一半還活著的人質及半數遺體交給以色列，雙方將開啟實質性談判以尋求實現永久性停火。威特科夫稱他將主持談判，但他拒絕透露臨時停火將持續多久這一關鍵問題。



一名要求匿名的哈馬斯官員26日稍早時候稱，哈馬斯已同意威特科夫提出的停火方案。方案包括哈馬斯方面釋放10名人質，以換取70天的停火和以軍部分撤軍等。一名以色列官員隨後表示，談判仍在進行中，以色列方面尚未同意任何內容，而且也不知道哈馬斯同意任何內容。



中東問題專家姆奈姆內接受半島電視台採訪時表示，哈馬斯希望達成停火協議，但以方並無此意。“顯然，以色列政府內部有強硬派勢力，甚至拒絕想像永久停火。哈馬斯和以色列的立場根本無法調和。”



巴勒斯坦政治分析人士曼蘇爾認為，包括特朗普政府在內的任何一屆美國政府都沒有結束加沙衝突的真正政治意願。