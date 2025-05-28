美元失寵　外資追入中國股債

外資持續吸納中國A股，估計過去八個月淨買入近6000億元。（大公報） 中評社香港5月28日電／美國關稅政策受挫，加上債務嚴重，全球資產配置持續出現變化，沽出美元資產轉吸人民幣資產。中國股債近期表現理想，反映外資追入人民幣資產。



大公報報導，穆迪摘去美國3A信用評級，美國國債及美元匯價下跌，華爾街股市反彈結束。摩根大通行政總裁戴蒙直言，目前市場低估創紀錄的財赤、關稅政策及地緣政治風險，美股遠未跌完。事實上，特朗普要求零售商沃爾瑪承擔部分加征關稅，意味美國企業盈利將受損，標普500成份股盈利預測會進一步下調。因此，醒目投資者趁高減持美股。



評級或再降 資金流出美國



美國信用評級有進一步下調風險，以目前36萬億美元公共債務，相當於經濟總量的123%，每年財赤及債務利息支出上升，穆迪僅將美國信用評級降一級，由Aaa降至Aa1，但並不能充分反映美國財赤及債務風險，有需要進一步降級，美國失去2A評級的可能性很高。



國指跑贏全球 滬深A股吸引



橋水基金創辦人達利奧坦言，即使穆迪下調美國評級，但評級機構仍然低估實際信用風險，未有充分考慮美國政府通過印鈔償還巨債，債券持有人會因貨幣貶值而受損。言下之意，現時美國的信用評級，與財政、債務風險並不相稱，評級機構低估美債危機爆發的風險。因此，橋水基金押注黃金ETF，持倉金額3.19億美元，以對衝美元、美債風險。



美元資產失寵，出現撤資潮。相反，人民幣資產受捧，今年中國股債回報率持續優於全球。例如截至上周五，國企指數今年累升17%，跑贏MSCI環球股市指數3%升幅，而反映中國國債整體回報表現的標普中國政府債券指數過去一年累升逾5%，為投資者提供穩定回報。根據中國證監會副主席李明早前表示，目前A股估值水平處於相對低位，滬深股市市盈率12.6倍，低於境外主要市場，凸顯配置價值，目前境外投資者持有A股流通市值穩定在3萬億元（人民幣，下同）。若與去年9月底2.41萬億元相比，估計境外投資者在過去約八個月淨買入近6000億元。



中國國債搶手 持續錄淨買入



此外，內地經濟強韌，頂住外部壓力，中國國債成為避險之選，截至4月底止，境外機構持有4.44萬億在岸人民幣債券，單是4月淨買入900億元，今年首4月，則累計淨買入2800億元。換言之，目前境外投資者合共持約7.5萬億元的中國股債，呈現持續增加趨勢。在全球去美元化快速推進之下，未來一兩年外資持有中國股債規模可望突破10萬億元。



全球看淡美國，外資持續大買中國股債，支持人民幣匯價向好。