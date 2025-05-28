英王訪加發表“禦座致辭”　淡化美吞並威脅

查爾斯三世（左二）和王後卡米拉（左三）27日出席加拿大新一屆議會開幕儀式。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／據大公網報導，綜合BBC、法新社報導：當地時間27日，英國國王查爾斯三世出席在渥太華舉行的加拿大新一屆議會開幕儀式並發表“禦座致辭”，這是時隔48年再次由君主親自宣讀“禦座致辭”。英媒指出，美國總統特朗普近期威脅要吞並加拿大，查爾斯三世此舉旨在支持加拿大。加總理卡尼稱，查爾斯三世來訪“彰顯我們國家的主權”。



查爾斯三世和王後卡米拉一同到訪加拿大，並於27日發表“禦座致辭”。他指出，加拿大正處於關鍵時刻，新政府致力於捍衛“民主、多元、法治”等價值觀。他表示，過去幾十年，開放的全球貿易為加拿大帶來繁榮，但該系統正在發生改變，加拿大與貿易夥伴的關係也在改變。查爾斯從未公開評論特朗普要將加拿大變成“美國第51個州”的言論，但外界關注他的任何表態。有分析認為，他在加拿大發表“禦座致辭”是為加拿大撐腰，並不點名批評特朗普政府。



“禦座致辭”通常由加拿大總督宣讀，由總理辦公室撰寫，主要內容為闡述政府施政方針。上一次由君主親自宣讀“禦座致辭”是在1977年，當時的君主還是伊麗莎白二世。



查爾斯三世不僅是英國國家元首，也是加拿大、澳洲等英聯邦王國的國家元首。英媒披露，在美加外交關係緊張的情況下，英國官員試圖說服加政府不要讓查爾斯三世捲入爭議中。