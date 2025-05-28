廣東江門：把網絡文學變為發展優勢

中評社北京5月28日電／據光明日報報導，一個僑鄉，為何要給網絡文學搭建舞台？廣東江門是中國著名僑鄉，530多萬江門籍港澳台同胞和海外僑胞遍布世界145個國家和地區。近年來，江門持續推動僑鄉文化出海出圈。而開平市塘口鎮坐擁世界文化遺產“開平碉樓與村落”，其一磚一瓦都鐫刻著華僑先輩的鄉愁與奮鬥。當下，塘口吸引了眾多港澳青年、華僑新生代在此逐夢，成為傳統文化與現代創意激情碰撞的熱土。



在這片文化熱土上，網絡文學正展現僑鄉魅力。中共江門市委宣傳部日前聯合廣東省網絡作家協會、開平市，在塘口鎮舉辦僑鄉新大眾文藝社建設啟動暨廣東網絡文學（江門塘口）青創孵化中心共建簽約儀式。



前些年，江門精準捕捉時代脈動，並於2021年成立網絡文學創作委員會，湧現出黛墨、風曉櫻寒等知名作家，多部作品點擊量破億。



如今，江門以網絡文學為支點，在塘口建設“僑鄉新大眾文藝社”，打造“數字文化小鎮”，把舞台搭建得更大：讓創作者的靈感在此落地生根，讓優質IP在此孵化成長，讓網絡文學的“輕資產”轉化為文旅融合的“硬實力”。



江門有獨特的發展優勢。在廣東省作家協會主席謝有順看來，從人才公寓到文化咖啡館，從政策扶持到社群支持，江門為創作者清除後顧之憂，為網絡文學創作者打造了一個兼具文化底蘊、創作氛圍與成長生態的理想栖息地。



當然，這也是江門僑鄉文化自信的主動“破圈”。江門市委常委、宣傳部部長陳冀表示，成立僑鄉新大眾文藝社，發起建設廣東省網絡作家協會網絡文學青創孵化中心，是當地依托塘口鎮豐富的僑鄉文化資源和“整縣推進農文旅融合發展”試點優勢，以數字化、網絡化手段賦能鄉村文化振興。



據悉，江門還將陸續出台文化交流、創作扶持等多方面政策措施，積極打造“數字文化小鎮”。