香港H按息急跌　樓市否極泰來

中評社香港5月28日電／大公報報導，祥益地產總裁汪敦敬分析，在聯儲局宣布不減息的背景下，香港H按息率卻出現急跌。這是比美國減息更大的事情，不過也是好事。銀行最新1個月拆息（截至5月27日）對比高位（2023年11月底）由5.66厘降至0.6厘，減逾5厘。至於實際按息變化，住宅按揭（以1個月拆息加1.3厘為例）由高位供4.125厘降至1.90厘，減幅2.225厘。月供變化方面（以500萬貸款為例），住宅按揭由2.4萬降至1.8萬，減幅約25%。



當然，息口從來都是浮動的，息低之果當然甜美，但不要以低息作為負擔標準，買家應以較高息去預算將來的負擔，這個風險準備是重要的。我們也要留意低息階段能持續多久。如果是長期，對發展商是極大利好，因為發展商面對加息之苦，比小市民更甚，原因是財團借貸沒有封頂。筆者評估低息有機會持久，港銀水浸源於美國資金出走，香港當然是一個十分安全的地方。香港亦沒有耍弄政治手段去封鎖他人戶口，可算是最值得信任的平台。



更重要的是，香港過去二十年聚積到愈來愈多的資金，M3是屢創新高的，就算東升西降大趨勢未來臨之前，香港已經是一個日益受到重視的金融港。這是香港重要的優勢，但很多港人都不為意。筆者相信，銀行的Call Loan（收回貸款）潮已經達尾聲，在未來半年會逐漸減少。過去幾年的Call Loan情形之下，銀行風險逐步減低，再加上資金“水浸”，有理由相信下半年尤其是第四季，銀行有機會逐漸放鬆按揭和商業借貸。資金充裕之下，就讓地產和股票市場慢慢在運作中轉活。香港仍然是一塊福地，大家好好珍惜和支持吧。



隨著寧德時代的上市成功，香港股市穩定地更進一步。而香港的教育事業這兩年是做得特別成功。當教育做得成功，再配合適當的人口政策及優才計劃，金融中心擁有足夠人才和集資能力之後，創科事業亦將如魚得水，這個可以說是香港的新路向。希望大家不要看得太悲觀，香港仍有很多做得好的地方，我們都應給予支持。