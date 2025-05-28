日籍頂尖科學家棄美投中奪邵逸夫獎

2025年邵逸夫獎得獎者資料。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京5月28日電／據大公文匯全媒體報導，2025年邵逸夫獎昨日公布得獎者名單，天文學、生命科學與醫學、數學科學獎共3個獎項分別頒發予4名來自世界各地的頂尖科學家。在當前全球人才環境快速變化下，今屆數學科學獎得主、日籍著名數學家深穀賢治尤其受關注。過去十多年均在美國從事尖端研究的他，毅然選擇到內地發展，並加入清華大學丘成桐數學科學中心及中國北京雁棲湖應用數學研究院擔任教授，被視為中國在全球數學領域持續增強影響力的訊號。他曾讚揚中國學生勤奮專注，認為是數學鑽研的關鍵，又形容目前正是中國數學培養人才的時機。有邵逸夫獎數學科學獎遴選委員會委員指出，近年內地學術界對全球人才的吸引力不斷增強，在數學領域中尤其能夠體現。



賢治在1959年於日本出生，曾任日本東京大學研究助理和副教授，及京都大學教授，2013年赴美擔任紐約州立大學石溪分校西蒙斯幾何與物理中心永久成員。他是日本數學界的頂尖人物，為當地最高的學術機構日本學士院的院士，他最新獲得邵逸夫獎數學科學獎，以表彰他在辛幾何學領域的開創性工作，特別是預見到如今被稱為深穀範疇的存在，該範疇由辛流形上的拉格朗日子流形組成。



同時，他也領導了構建這一範疇的艱巨任務，並隨後在辛拓撲、鏡像對稱和規範場論方面作出了突破性且影響深遠的貢獻。



內地很有吸引力 羅致不少外地科學家



2024年9月，深穀賢治加入北京雁棲湖應用數學研究院及清華大學，當時學術界對他離美卻沒有回到日本，而是選擇到中國繼續探求學問廣泛關注。在清華大學丘成桐數學科學中心的訪問片段中，深穀賢治曾形容中國學生專注與勤奮，並強調這種專注力是鑽研數學的關鍵因素之一。



他又提到，近年愈來愈多中國數學家從海外回到中國，並從事教育工作，形容目前正是培養人才的時機，期望一個更加蓬勃的中國數學家群體在中國崛起，帶來嶄新思維。



邵逸夫獎數學科學獎遴選委員、香港大學數學講座教授莫毅明在昨日新聞發布會，談及有獲獎的頂尖數學家“棄美投中”時指，“（深穀賢治）應該是在去年加入（清華），2023年時他還在美國。現在內地其實很有吸引力，吸收了不少外地的科學家，尤其是數學，物理我想也有不少，但數學確實吸引得比較多（人才）。”