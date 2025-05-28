南非總統：特朗普同意美方出席G20峰會

中評社北京5月28日電／據新華社報導，南非總統拉馬福薩日前表示，美國總統特朗普同意美方參加今年11月在南非舉行的二十國集團（G20）領導人峰會。



拉馬福薩本月19日至22日對美國進行工作訪問，並於21日在白宮與特朗普舉行會談。他在26日的每周例行簡報中說，特朗普同意美方繼續在G20中發揮重要作用，包括美國參加今年晚些時候在南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會，屆時南非將把G20輪值主席國身份移交給美國。



南非去年12月1日接任G20輪值主席國，是首個擔任G20輪值主席國的非洲國家。今年5月20日，美國國務卿魯比奧在國會參議院一場聽證會上說，美國選擇不參加今年由南非主辦的G20會議，無論是外長級別還是總統級別，因為南非一貫與美國政策不一致。魯比奧和美國財長貝森特未出席今年2月在南非舉行的G20外長會以及G20財長和央行行長會議。



今年以來，南非與美國關係一直緊張。特朗普2月炮轟南非頒布的新版《征用法案》，指責南非政府“沒收土地”構成對南非白人的“種族歧視”，並發布行政令宣布切斷對南非援助。南非國際關係與合作部同月發表聲明說，美國涉南非行政令的基本前提“存在事實性錯誤”，且忽視了南非殖民主義和種族隔離的沉痛歷史。3月，南非駐美大使拉蘇爾因在一次研討會上稱特朗普正在引領全球白人至上主義運動而遭美方驅逐。5月21日，特朗普在白宮會見拉馬福薩時突然展示一些視頻和剪報，指責南非正出現“針對白人的種族屠殺”。拉馬福薩對此當場否認，並指出特朗普所謂南非白人正逃離暴力和“種族主義”法律的說法站不住腳。