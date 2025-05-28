多國媒體調研：“告訴世界一個真實的新疆”

5月24日，媒體團外賓參觀新疆庫車市龜茲小巷。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月28日電／據新華社報導，“一條舊城老巷變為網紅巷子”“新疆有許多綠色能源項目，讓人印象深刻”“來了以後更能感受到新疆的發展與繁榮”……



5月23日，以“共建美好家園 共創繁榮未來”為主題的2025上合組織國家媒體合作論壇在新疆烏魯木齊舉行。論壇後，參會中外媒體代表在新疆調研採訪，與各族群眾面對面交流，近距離感知中國式現代化的新疆故事。



這裡的一切都讓人興奮



走在庫車市龜茲小巷的街道上，老城濃鬱的多民族氣息和多元文化風情，讓媒體團外賓放慢腳步。



緬甸威迪亞媒體公司主持人溫瓦涵不時拿起手機拍照留念。“這是我第一次來新疆，我看到各民族相互交融、和諧共處。”她說。



小巷內，身著靚麗民族服飾的當地群眾載歌載舞，熱情的氛圍吸引外國嘉賓駐足欣賞，不少外賓還被拉進即興而成的舞蹈圈，大家跟著歡快的節奏一同唱起來、跳起來，現場歡聲笑語不斷。



巴基斯坦國際新聞通訊社中國新聞辦公室編輯穆罕默德·扎米爾·阿薩迪興奮地說：“這樣的文化體驗讓人著迷。能看出中國政府為保護、傳承和發展各民族傳統音樂、舞蹈和美食等傳統文化做了很多努力。”



喀贊其、六星街……在伊寧市，一條條特色街道，從傳統特色美食到琳琅滿目的手工藝品，讓外賓們流連忘返。



伊寧具有地域特色的老建築和居民庭院，深深吸引了阿富汗托羅新聞網時事部主任伊姆蘭·丹尼什。“這裡的一切都讓人興奮。這裡各族群眾安居樂業，生活幸福。盼望再到新疆來。”丹尼什說。