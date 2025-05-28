甘肅規範鄉鎮紀檢監察工作

中評社北京5月28日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省紀委監委案件審理室會同法規室、案件監督管理室等部門出台辦法，明確規定鄉鎮紀委、縣區監委派出鄉鎮監察室的職責權限、監督重點、片區協作等65條具體內容，為規範和加強鄉鎮紀檢監察工作提供工作指引和制度保障，持續推進基層紀檢監察工作規範化法治化正規化建設。



此前，甘肅省紀委監委抽調業務骨幹組成調研組，由分管領導帶隊、案件審理室牽頭，圍繞“規範基層紀檢監察工作”赴張掖、定西、秦安等市縣開展專項調研，廣泛聽取並收集基層紀檢監察幹部意見建議300餘條。同時，充分借鑒吸收市縣兩級紀委監委實踐探索、制度成果、特色做法。



“鄉鎮一級涉及惠民惠農政策多、項目資金量大，風險點多。從往年辦案情況來看，基層案件數量多、領域廣、任務重，案件查辦質量直接關乎群眾切身利益。通過調研，我們發現人情干擾、本領不足、人員力量薄弱等問題是影響基層辦案質量的重要因素。”甘肅省紀委監委相關負責同志介紹。



在日常監督檢查中，甘肅省紀委監委明確將涉及鄉村振興資金、惠農資金管理使用、村集體“三資”管理、教育醫療等民生領域腐敗問題、鄉鎮黨政“一把手”廉潔履職等8個方面列為鄉鎮紀委監督重點，並通過座談走訪、查閱資料等方式開展靶向監督、專項監督，讓基層監督形式更豐富、重點更聚焦。結合全省鄉鎮紀委查辦案件實際，省紀委監委配套制定監督執紀工作流程圖、案件辦理文書參考模板，聚焦關鍵、突出重點、細化流程，指導基層紀檢監察幹部準確理解辦案內容、掌握辦案要點、規範運用辦案程序，著力提升鄉鎮紀委辦案水平。



不久前，高台縣紀委監委收到省委巡視組移交的群眾反映合黎鎮某村村幹部挪用村集體資金、套取惠農補貼、違反項目招標議事決策程序等問題線索後，經綜合分析研判，考慮到問題線索涉及範圍廣、資金多、鄉鎮辦案力量不足等因素，隨即啟動片區協作辦案工作機制，統籌調配辦案資源集中攻堅，最終查處了該村3名村幹部違紀違法問題，並督促合黎鎮健全農村集體“三資”管理制度。



高台縣紀委監委將全縣6個紀檢監察室、5個派駐紀檢監察組、9個鎮紀委（派出監察室）劃分為3個片區，協作開展重點案件查辦、重要監督檢查等工作。各協作片區對案件線索實行統一管理，重大或複雜問題由相應協作區統籌聯動辦理，凝聚合力提升辦案質效。