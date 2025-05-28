陝西社團聯合總會就職　深化陝港交流

香港陝西社團聯合總會慶祝香港回歸28周年暨第九屆會員大會就職典禮昨晚在港舉行。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／據大公網報導，香港陝西社團聯合總會慶祝香港回歸28周年暨第九屆會員大會就職典禮昨晚（27日）在港舉行，中央人民政府駐港聯絡辦副主任劉光源、民政及青年事務局局長麥美娟作為主禮嘉賓出席活動並致辭。總會主席景哈利致辭時表示，香港陝西社團聯合總會在過去五年進一步發展壯大，未來將繼續同廣大會員一起，堅決擁護“一國兩制”與香港基本法，為促進陝港交流合作和香港社會長期繁榮穩定發展貢獻力量。



弘揚中華優秀傳統文化



劉光源致辭時對總會在中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期的發展提出四點建議：第一，全力當好守護和發揮“一國兩制”制度優勢的主人翁，堅決維護國家主權安全發展利益，支持行政長官和特區政府依法施政；第二，全力當好服務陝港高質量發展的排頭兵，發揮熟悉香港、瞭解家鄉的優勢，不斷為陝港兩地經濟社會發展注入動能；第三，全力當好弘揚中華優秀傳統文化的主力軍，利用好香港中西方文化交匯地的特點，大力推動陝西歷史文化走出去；第四，全力當好社團轉型發展的踐行者，不斷提升社團持續發展能力，扎根基層，積極探索新階段下的發展新方向、新路徑。



麥美娟：陝港互利共贏



麥美娟致辭時表示，總會多年來通過舉辦展會、講座、分享會等方式，深化香港市民對中華文化的理解，為香港的發展出心出力。她相信，只要陝港兩地發揮各自優勢，必能夠互利共贏，也希望總會與特區政府加強合作，助力陝港開創協同發展新局面。



陝西省海外聯誼會會長李明遠及香港中華聯誼會會長、香港陝西社團聯合總會永久榮譽主席鄭翔玲、香港陝西社團聯合總會會長楊尚霖亦致辭。全國政協常委吳良好、全國政協常委施榮懷、全國政協委員蘇清棟、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗等嘉賓出席活動。