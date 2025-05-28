用好香港法律服務　融入國家發展大局

第七屆香港法律服務論壇上，陝港兩地機構和高校簽署多項深化合作協議。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／據大公網報導，為進一步推動香港和內地在法律服務領域更大範圍、更深層次交流合作，第七屆香港法律服務論壇昨日在陝西西安舉行，司法部長賀榮、陝西省委書記趙一德出席。這是該論壇首次走進西北地區，規格為歷年來最高。特區政府律政司司長林定國率領的逾120人代表團出席論壇。



林定國在論壇開幕式致辭表示，香港其中一個獨特的制度優勢就是法律制度，是全世界唯一中英雙語的普通法管轄區。“我相信香港的的確確是法律服務方面的‘超級聯繫人’和‘超級增值人’，也有很大的責任，更好地用好我們的法律服務，融入國家發展大局。”



香港普通法制度優勢獨特



香港法律服務論壇每兩年在內地不同城市舉辦，自2010年以來，已先後在上海、廣州等城市成功舉行。本屆論壇由特區政府律政司、陝西省司法廳、陝西省人民政府港澳事務辦公室共同主辦，香港貿發局及西安市人民政府合辦，以“服務共建‘一帶一路’譜寫陝港合作新篇”為主題。



林定國用“國際化、高水平、信譽好”三個詞語九個字總結香港普通法制度的獨特優勢。他指出，在《2024年世界競爭力年報》，香港在“商業法規”排名全球第一。另外，根據《2025年國際仲裁調查》，香港的仲裁全世界排名第二，香港國際仲裁中心仲裁規則更是亞太地區排名第一。根據香港國際仲裁中心發布的數字，2024年香港仲裁涉及總金額是1060億港元，涵蓋的當事人來自53個不同的管轄區，超過76%都是國際的仲裁。其中更有意思的是，有15%雙方的當事人都不是來自亞洲的，也充分體現了香港仲裁國際化這一特徵。



林定國表示，陝西省和香港在“一帶一路”建設中，擁有各自的特殊地位，扮演不同的功能。他希望通過合作，強化優勢互補，實現互利共贏。



賀榮：為共建“一帶一路”注動力