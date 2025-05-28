中國社科院發布多項科技考古及文化遺產成果

中評社北京5月28日電／據人民日報報導，5月27日，中國社會科學院科技考古與文化遺產保護重點實驗室發布了7項重大成果，其中，有不少“改變認知”的新發現——



東周時期內蒙古中南部地區的人群互動，為中華文明“多元一體”格局的形成機制以及各民族長期交往交流交融提供實證；



中國早期泡碱玻璃的源頭與傳播，以科技證據鏈重構地中海玻璃技術的傳播模式；



青海省烏蘭縣泉溝一號墓出土王冠保護修復，首次完整復原吐蕃時期王冠形制，實證絲路多元文明互鑒；



二裡頭遺址出土青銅器合金技術和礦料來源，進一步掀開夏代都邑的神秘面紗；



烏茲別克斯坦蒙扎鐵佩遺址的考古工作，展示了中國的精細化考古發掘和現場文物保護協同理念及技術，為“一帶一路”考古合作開辟了新路徑……



中國本土不僅有葡萄，而且有著悠久的利用史



提起葡萄，人們一般認為這是從西方傳入中國的一種水果。目前我們所食用或釀酒用的葡萄，也的確是外來的歐亞種葡萄。



其實，中國本土不僅有葡萄，而且有著悠久的利用史。葡萄屬植物有60餘種，我國存在約38種，是世界三處野生葡萄集中分布的中心之一。古人如何利用本土葡萄，是否對其進行過人工栽培？它們在外形、口感上與歐亞種葡萄有什麼區別，是否在歐亞種葡萄傳入後就被完全取代？植物考古實驗室負責人鐘華帶領團隊嘗試對這些問題進行解答。