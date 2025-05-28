李家超：國際調解院提升香港法治地位

李家超表示，國際調解院落戶香港，有利於香港提升國際地位、帶來經濟效益、完善香港法治等。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月28日電／據大公網報導，《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式將於本周五（30日）在香港舉行。行政長官李家超昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，國際調解院是極高層次的國際組織，感謝中央對香港的大力支持和關心。特區政府高度重視，會全力辦好《公約》簽署儀式及相關活動。李家超強調，國際調解院落戶香港，會在提升國際地位、帶來經濟效益、完善香港法治等方面對香港大為有利。



李家超表示，國際調解院是極高層次的國際組織，地位等同設於海牙的聯合國國際法院和常設仲裁法院，是落實《聯合國憲章》規定以調解等方式和平解決爭端的國際機構。國際調解院體現“以和為貴”的原則，比訴訟、仲裁更具降低時間及經濟成本效益，是以國際法完善國際秩序的有效做法。



感謝中央對香港大力支持



李家超指出，國家在2022年與近20個國家，共同發起建立國際調解院倡議。國際調解院的成立，體現了國家對維護以國際法為基礎的國際秩序的決心和努力，同時為和平解決國際爭端揭開新篇章。國際調解院是國家在國際爭端解決領域主動及主導建立的第一個政府間國際組織，由多個來自不同大洲、代表著全球南方及超過20億人口的國家參與協商，是世界上第一個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織。



李家超感謝中央對香港的大力支持和關心，給予香港特區重要的國際地位。由在香港設立籌備辦公室、完成《公約》談判、推動各方同意國際調解院總部在香港成立，連同這次在香港舉行《公約》簽署儀式，充分體現中央大力支持香港在“十四五”規劃下建設成為亞太區國際法律及解決爭議服務中心。



他續指出，在政府和各方面努力下，香港的國際法律及爭議解決中心地位不斷提升。在最受歡迎仲裁地點的排名上，香港今年排名再上升一級，與另一司法管轄區並列全球第二，亞太區第一。



李家超強調，特區政府高度重視，會全力辦好《公約》簽署儀式及相關活動。中共中央政治局委員、外交部長王毅將會親臨香港出席簽署儀式，特區政府深感鼓舞。當日來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織會派高級別代表出席。特區政府當日下午會舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端解決，包括調解和國際投資商事爭端調解等議題。