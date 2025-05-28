特首：專業團體應譴責逃稅　而非姑息養奸

中評社北京5月28日電／據大公網報導，行政長官李家超昨日回應近期有關稅務局對部分人士進行評稅及追稅的事件。他強調，根據香港法例，所有納稅人都有法律責任準確報稅並按時繳稅，違反相關法例的行為可能面臨最高三年監禁的刑罰。稅務局依法進行稅務調查及評稅是其職責所在，任何行業人士，包括公務員、專業人士或記者，均無權逃避法律責任。



近日香港記者協會聲稱多家“獨立媒體”及新聞工作者被稅務局追溯多年稅款，記協主席鄭嘉如稱此舉“對新聞工作造成騷擾”云云。李家超昨日指出，真正的專業團體應致力於提升行業水平，對於成員的違法行為應予以譴責並要求改正，而非姑息養奸，助長非法行為，甚至嘗試向政府施壓，否則只會自暴其醜。他重申，政府對任何違法行為，包括逃稅在內，均會依法追究到底。



社會各界：稅局查稅天經地義



本港政界及法律界人士都指出，稅務局查稅、追稅是天經地義，質疑有關人等將其作政治化渲染的目的。民建聯立法會議員葛珮帆強調，依法繳稅是每位市民的責任與義務，職業和新聞自由從來都不是違法的借口。記協成員應先檢討自己有無準時、準確報稅，而不是誇大事件，企圖抹黑特區政府。



全國港澳研究會成員陳志豪強調“正確報稅、準時交稅”是每位公民的基本法律責任和公民責任。陳志豪批評記者協會對稅務覆查表現出異常的緊張情緒，認為這種反應“恰恰反映其作賊心虛的態度”，並進一步印證稅務局有必要認真進行覆查，以還社會一個公道。



“記協現在已經毫無代表性、沒人關注，所以才用這種手段博出位。”香江聚賢法律專業人才委員會主任陳子遷注意到，記協近年來多次使用相同手法“求流量”，已是不值一駁。他重申，記協無視法律規定，妄圖透過輿論以輿論壓力施壓政府，從而規避納稅責任，是對傳媒行業的侮辱，必然將受到香港市民的唾棄。他呼籲記協回頭是岸，積極配合有關部門調查，同時盡快繳清稅款。