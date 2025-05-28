聯合國譴美以支持的“加沙人道主義基金會”

中評社北京5月28日電／據新華社報導，聯合國人道主義事務協調廳發言人延斯·萊克27日說，由美國和以色列支持的私營援助組織“加沙人道主義基金會”在加沙地帶分發物資的做法，分散了人們對加沙地帶真正需求的關注，例如開放通往加沙地帶的過境點。



萊克在記者會上說，真正需要的是重新開放所有進入加沙地帶的過境點。他呼籲加快對等待進入加沙地帶緊急物資的審批和最終放行。



聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處發言人朱麗葉·圖瑪在記者會上說，不知道“加沙人道主義基金會”是否真的發放了援助物資，“我們沒有任何信息”。



“加沙人道主義基金會”26日發表聲明說，該組織正式開始運轉，已將數卡車食品運到分發站點，並開始向巴勒斯坦民眾分發。



“加沙人道主義基金會”總部設在瑞士日內瓦。該組織旨在實施一項由以色列提出的援助物資分配方案。在該方案中，私營企業將負責援助工作、將援助物資運往加沙南部數個所謂“安全分發站點”進行分發，而聯合國機構以及已在巴勒斯坦工作數十年的援助組織則被排除在外。這一方案獲得美國支持。



該方案自提出以來便受到聯合國方面批評。聯合國負責人道主義事務的副秘書長兼緊急救援協調員湯姆·弗萊徹日前向聯合國安理會表示，這一方案為人道主義援助設置種種與政治和軍事目標掛鈎的先決條件，將饑荒當做籌碼，是一場“虛偽的表演”。