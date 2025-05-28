俄打擊烏軍事設施以回應烏大規模無人機襲擊

中評社北京5月28日電／據新華社報導，俄羅斯國防部27日發表聲明說，為回應烏克蘭無人機對俄多地的大規模襲擊，俄軍近期使用高精度空基、海基和陸基武器及無人機對烏軍事設施和軍工企業進行了打擊。



聲明說，儘管俄烏圍繞和平解決衝突的直接對話得以恢復，但烏方仍在一些歐洲國家支持下採取了一系列挑釁措施，旨在破壞談判進程。自5月20日起，烏軍使用西方製造的無人機和火箭彈對俄境內民用設施發動大量襲擊，截至27日，俄防空系統共摧毀和攔截2331架烏攻擊型無人機。



聲明說，作為回應，5月20日至23日，俄軍對烏克蘭日托米爾州、第聶伯羅彼得羅夫斯克州、蘇梅州、哈爾科夫州、尼古拉耶夫州等地的導彈和火炮武器庫、軍用機場、防空雷達站及外國雇傭兵臨時部署點等進行了打擊。24日，俄軍對烏方導彈和無人機生產企業，基輔州的無線電偵察中心、航空中心和美制“愛國者”防空導彈系統，以及烏軍在敖德薩州的部署點進行了打擊。25日，俄軍對烏境內多個飛機修理廠、無線電設備廠、無人機研發生產基地等軍工企業設施進行了大規模遠程精確打擊。26日，俄軍還打擊了烏克蘭舊康斯坦丁諾夫機場目標。



俄國防部說，俄軍將繼續對烏軍事設施和軍工企業進行大規模集群打擊。



烏克蘭外交部長瑟比加26日晚在社交媒體上發文說，過去3天，俄軍向烏境內發射了近千件導彈和無人機，這表明其不尋求和平而是繼續戰爭。瑟比加呼籲所有盟友動用一切外交、政治、經濟和軍事手段打消俄方“有能力贏得戰爭的幻想”。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫27日對媒體表示，烏方對俄羅斯進行的無人機襲擊與其實現和平的願望相悖，無助於推動和平進程。他同時批評了歐洲持續支持衝突、向烏克蘭提供武器的做法，稱這無助於和平解決烏克蘭危機。



佩斯科夫說，解決烏克蘭危機產生根源所涉及的實質性工作非常複雜，這項工作正在推進中。他表示，俄美雙方存在分歧不可避免，但雙方均有繼續合作的政治意願。