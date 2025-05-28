富權：“館長”擬訪大陸或將令民進黨當局破防

中評社香港5月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：“館長”擬訪大陸或將令民進黨當局破防。以下為文章內容。



台灣網紅“館長”（陳之漢）日前在YouTube頻道開直播時透露，他前往中國大陸的相關準備正在進行，台胞證也在辦理當中。“館長”強調：“我沒收錢，如果要去，我一定事前講清楚。我會自己出錢、請導遊，沒有誰給我資源或補助。”面對一些人質疑他“是否有政治目的”，他也表示：“全程公開、全程直播，和平大使，就是要讓大家看清楚”。不過館長身邊的員工返勸他不要去大陸，擔心“會被抓”，館長則反問說：“台灣又怎麼了？台灣不是民主法治『國家』嗎？柯文哲也在裡面啊，他不是也被押走過嗎？”。館長表示，自己想親眼看看中國大陸，“我們台灣人，不怕比較、不怕透明，有什麼好怕的？”更強調這趟中國大陸行公開透明：“第一，沒有人給我錢；第二，大家看我有沒有被押走；第三，這就是民主社會可以做到的事情”。



由於“館長”過去曾經是“抗中保台”的先鋒，頻密地在媒體節目批評大陸，支持民進黨當局，在直播中痛罵部分藝人“親中”、國民黨“舔共”，其“挺台反共”的形象深入人心，更與民眾黨主席黃國昌攜手舉辦反紅媒的大型活動而且還與時為“時代力量立委”的黃國昌一起，聯合舉辦“拒絕紅色媒體、守護台灣民主”遊行活動，並在新冠肺炎疫情期間，痛罵馬英九以人權為由支持台商包機返台，聲稱“如果因為這些人返台，害我家人還有兒子死亡，反正也沒王法了，我一定帶人拿刀拿槍，去你每個國民黨（黨部），把你找出來亂棍打死”，從而已經在台灣地區形成“反共網紅”的固有形象。雖然近年來因為跟隨黃國昌，轉向同情及支持柯文哲，批評民進黨當局，但其“反共”形象仍未消淡。因此，“館長”宣布將會到大陸旅遊並進行直播，在台灣地區輿論界引起一陣轟動。



民進黨及其側翼當然是心中不爽，但又找不出理由阻止“館長”前往大陸，就以“人身安全”來恫嚇他。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，希望他這一行能夠平安，到中國真的平安很重要，也奉勸所有國人前進中國注意自身安全”。民進黨“立委”王定宇也在“警告”“館長”不要在讚揚大陸後回頭踹自己的“國家”一腳的同時，聲稱不要以為可以直播就可以平安、可以自由講話，“還是建議不要試，以免出事”。

