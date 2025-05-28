國台辦5月28日例行發佈會全文

國台辦於5月28日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國務院台灣事務辦公室5月28日上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就兩岸交流、賴清德520講話、海峽論壇籌備情況、九二共識等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



人民日報記者：國台辦發言人5月20日就賴清德近期多次涉兩岸關係講話表明嚴正立場。台陸委會稱，希望大陸務實面對“中華民國”存在的客觀事實，傾聽台灣方面釋出的善意，通過“對等尊嚴”的互動交流，才有助於台海和平穩定發展。對此有何評論？



陳斌華：大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分，這是台灣任何人、任何政黨都無法迴避、無法否認的客觀事實。只要堅持“九二共識”，認同兩岸同屬一個中國，兩岸雙方就能開展對話、平等協商。否認“九二共識”，背離一個中國原則，圖謀“台獨”分裂，兩岸雙方對話協商就無從談起。賴清德當局所謂的“對等尊嚴”如果等同於所謂的“兩國論”，那就是企圖改變兩岸同屬一中的歷史和法理事實，是在為兩岸對話協商製造障礙，只會破壞台海和平穩定。



新華社記者：島內有民調顯示，賴清德上台一年來，五成三民眾不滿意其施政表現，不滿意度為近30年來台灣地區歷任領導人就職周年最高。賴當局在處理兩岸關係、應對美國關稅戰兩個方面的表現尤受質疑，不滿意度均達五成以上。對此有何評論？



陳斌華：賴清德當局上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場和“倚外謀獨”、“以武謀獨”錯誤路線，極力渲染“大陸威脅”，一再編造“民主對抗威權”虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鈎斷鏈，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作；面對美國課征高關稅，一路滑跪、竭力輸誠，進一步坐實“賣台專業戶”。其倒行逆施、內鬥萬能、施政無能，嚴重悖離島內主流民意，嚴重損害台灣企業、民眾切身利益。島內媒體對此作出“失望之年、憤怒之年”的評價，多項民調結果也充分表達了台灣社會各界對他的強烈不滿。賴清德當局如繼續一意孤行，必遭民意反噬。



《參考消息》記者：近日，賴清德受訪時以“公司併購”比喻兩岸統一，聲稱“中國是較大公司，台灣是較小公司。如果你要並我的公司，你要提條件，不是台灣來提條件，讓你說要或不要”。對此有何評論？



陳斌華：儘管海峽兩岸尚未統一，但中國主權和領土從未分割，兩岸同屬一個中國的事實從未改變。完成國家統一，是同胞夙願、民族大義。在一個中國原則和“九二共識”基礎上，我們願意同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一問題廣泛交換意見，開展深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程。