哈佛留學鏈斷裂　衝擊多個領域

中評社香港5月28日電／哈佛大學捲入收生風波後，香港多家大學旋即表示願意“收容”其國際學生。這場留學生“逃亡潮”不僅挑動教育界神經，更牽連整個產業鏈，衝擊移民顧問、房地產、創科發展等多個領域。



根據美國國務院教育和文化事務局數據，2023–2024學年，國際學生為美國帶來高達438億美元的經濟貢獻，創下歷史新高，創造超過37.8萬個職位，該金額已接近佛蒙特州全年GDP（約457億美元），另外國際學生多為“全費生”，對院校財政支柱作用不容忽視。若特朗普哈佛遭封殺效應蔓延至耶魯、MIT等校，美國高教業或陷“骨牌效應”。



內地一向有專門針對“藤校申請”的升學中介與顧問服務，不少家庭斥資百萬計為子女鋪路進入哈佛。如今面對封殺消息，不少中介直言生意“冰封”，甚至影響移民律師、教育信託、投資移民等高端服務。



根據哈佛大學研究生院的標準學費，2025－2026學年的全日制學費為57，328美元，此外，學生還需支付生活費、保險和其他雜費，每年可能超過80，000美元。不少高資產家庭早年透過“教育信託”、“美國投資移民”方式為子女鋪路進哈佛。但封殺哈佛消息一出，即時打亂不少國際生家庭，留學中介及移民律師收客停滯，有行內人士坦言：“禁令一出，等同整個產業鏈斷裂。”



在哈佛等頂尖學府所在的大學城，國際學生對租務與樓市有直接推動力，美國房地產研究指出，國際學生租房熱點如哈佛和MIT（麻省理工）所在的劍橋、普林斯頓大學附近一帶，近年租金明顯高於平均水平，當中劍橋的平均租金為每月3，600美元，約比全國平均水平高出86%，普林斯頓的平均租金為每月3，136美元，約比全國平均水平高出66%，學生減少或將拖低租金，影響當地經濟。

