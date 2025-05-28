周末打卡好去處！太平山“天空步道”遊玩攻略

中評社香港5月28日電／本港地理條件得天獨厚，山海都市近在咫尺，特區政府日前正式推出以“咫尺山海·行嶺風光”為主題的“四山”旅遊項目，包括太平山、鳳凰山、西貢海及大帽山，其中涵蓋4條親民易走的行山徑，相信無論是長者、幼童，都能行得輕鬆，盡情享受山野之樂。本期小編為大家總結太平山“天空步道”遊玩全攻略，不妨在這個周末就去親親大自然，感受山間清風。



短途路線“打卡”美景



香港文匯報報導，太平山位於香港島西部，海拔552米，是香港島最高峰。於太平山頂居高臨下，香港島乃至九龍的繁華景象盡收眼底。白天，維港兩岸的風光無比清晰，可以看到摩天大樓與碧藍海港交織的壯麗景觀；夜晚，山下各色燈光交相輝映，可以欣賞世界聞名的璀璨夜景，處處有好景。其中，“爐峰自然步道——西高山段”更是太平山徒步路線中的精華所在，這條路線不僅能欣賞維港的壯闊全景，還能深入體驗香港的自然與歷史魅力。行山第一步當然是要規劃好路線，小編推薦由薄扶林水塘出發，行至砲兵觀察所探索軍事遺蹟，之後把握日落時間，前往西高山觀景台觀賞落日熔金的美景，暮色四合時，沿盧吉道俯瞰港島浪漫夜色。全程長度約4.5公里，大概需要2至3小時（含拍照休息），事不宜遲立刻出發。



① 薄扶林水塘訪古



沿薄扶林水塘道上行，經過馬術學校，約500米即可抵達薄扶林水塘。這是香港首個公共水塘，於1863年建成，如今多處已成為法定古蹟，可供遊人近距離觀賞。水塘周圍綠樹環繞，湖光山色相映成趣。另外，此地還有一座石橋，位於薄扶林水塘東端，橫跨鄰近山坡流向其中一條支流的入口，由花崗石築砌而成，並築有典雅的半圓形拱道，以及帶網狀紋飾和整齊斜削圍邊的花崗石蓋頂石。石橋古色古香，歷史氣息濃厚，經過這一站點時，不妨在此探索一下。沿薄扶林家樂徑行至水塘西北側的港島徑1段，並向西北方向行走約1.2公里，即可抵達龍虎山觀景台（即砲兵觀察所）。這是一處軍事歷史遺蹟，是英軍在二戰時期建造的防禦設施，現為龍虎山觀景台。如今，戰爭的硝煙早已遠去，山上的軍事遺址與山下的繁華都市形成鮮明對比。站在龍虎山觀景台上遠眺，摩星嶺的山勢起伏依舊。



② 西高山絢爛晚霞



由港島徑第一段繼續西行，至港島徑第一段與夏力道交匯處，向南沿Treacherous Trail這段沒有中文名字的行山徑前行，總長約1.3公里。攀登至海拔494米的西高山頂，視野豁然開朗。東望鯉魚門海峽，西眺南丫島風車，北瞰維港兩岸，南觀薄扶林水塘，是一個360度無死角的觀景台。山頂的觀景台也設有“打卡”位，遊人可以透過修改骰子來組合當天的日期進行“打卡”。另外，這裡的日落景色尤為出名，是香港島最佳日落觀賞點之一，許多攝影愛好者都慕名而來，提前架好設備在此等待。若按照此路線行山，可以選擇在下午3至4點開始行程，把日落時分留給西高山，最大限度地享受絢爛晚霞。



③ 盧吉道絕美夜景



沿Treacherous Trail返回夏力道，隨後即可看到夏力道與盧吉道交匯處。從盧吉道走向山頂，全程約1.2公里，這是一條平緩的環山步道，沿途可以俯瞰無遮擋的維港全景，中環、尖沙咀、西九龍等地的標誌性建築清晰可辨，視野極佳，已經成為攝影愛好者的熱門“打卡”點。同時，盧吉道亦是夜景拍攝好去處，摩天大樓亮起霓虹燈光，維港兩岸也被燈火照亮，形成兩條水中的光帶，如此美景怎能不用相機記錄下來？山路沿途伴有百年石凳，可以坐下來小憩。路旁的印度榕枝繁葉茂，層層疊疊的樹幹彼此交錯纏繞形成一個天然拱門，十分壯觀。途中感到飢腸轆轆，還可沿盧吉道就近前往山頂凌霄閣，薈萃全球美饌，還有香港杜莎夫人蠟像館等室內好去處。還可以在此乘坐山頂纜車，欣賞沿途風景的同時悠閒返回市區。