國台辦：賴當局如一意孤行必遭民意反噬

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，賴當局施政無能，嚴重悖離島內主流民意，嚴重損害台灣企業、民眾切身利益，多項民調結果也充分表達了台灣社會各界對他的強烈不滿，賴清德當局如繼續一意孤行，必遭民意反噬。



有記者提問：島內有民調顯示，賴清德上台一年來，五成三民眾不滿意其施政表現，不滿意度為近30年來台灣地區歷任領導人就職周年最高。賴當局在處理兩岸關係、應對美國關稅戰兩個方面的表現尤受質疑，不滿意度均達五成以上。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德當局上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場和“倚外謀獨”、“以武謀獨”錯誤路線，極力渲染“大陸威脅”，一再編造“民主對抗威權”虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鈎斷鏈，變本加厲阻撓限制兩岸交流合作；面對美國課征高關稅，一路滑跪、竭力輸誠，進一步坐實“賣台專業戶”。其倒行逆施、內鬥萬能、施政無能，嚴重悖離島內主流民意，嚴重損害台灣企業、民眾切身利益。島內媒體對此作出“失望之年、憤怒之年”的評價，多項民調結果也充分表達了台灣社會各界對他的強烈不滿。賴清德當局如繼續一意孤行，必遭民意反噬。



後援記者：段曉魯