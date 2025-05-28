國台辦介紹第二屆海峽兩岸中華文化峰會亮點

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，第二屆海峽兩岸中華文化峰會共設文化論壇、文創論壇、影視論壇、書畫攝影論壇、四海文化論壇等五場分論壇，並於29日舉行第六屆兩岸媒體人峰會，30日舉辦“華夏之光 聲動兩岸”閉幕演出，屆時兩岸藝術家及藝人將同台表演。



有記者提問：第二屆海峽兩岸中華文化峰會今天上午（5月28日）在北京開幕，請介紹兩岸文化界人士參與情況和活動亮點。



陳斌華表示，海峽兩岸中華文化峰會是兩岸文化領域人士交流的盛會。今海峽兩岸中華文化峰會是兩岸文化領域人士交流的盛會。今天（28日）上午，第二屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕，兩岸文化各領域代表人士800餘人出席活動。



陳斌華稱，本屆峰會共設文化論壇、文創論壇、影視論壇、書畫攝影論壇、四海文化論壇等五場分論壇，並於29日舉行第六屆兩岸媒體人峰會，30日舉辦“華夏之光 聲動兩岸”閉幕演出，屆時兩岸藝術家及藝人將同台表演。峰會期間，還將同步舉辦峰會非遺展、攝影展、皮影戲布袋戲表演、兩岸大學生電影展映、《哪吒之魔童鬧海》觀影活動等多場展演展示，並赴故宮、國家博物館、潘家園等進行文化交流參訪。歡迎各位媒體記者採訪報導。



後援記者：段曉魯