國台辦：台藝人對中華文化認同是真情流露

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，台灣演藝人員表達對中華文化、兩岸一家親的認同，是真情的流露，是他們的自由和權利，民進黨當局刻意曲解，暴露他們內心的恐慌。



有記者提問：對民進黨當局要查處配合大陸對台所謂“統戰”的台灣藝人，國台辦發言人日前表示將“採取必要措施維護他們的合法正當權益”。台陸委會稱，這些台灣藝人許多行為都是不得不為，並非“自發”，不會讓他們被大陸“予取予求”。對此有何評論？



陳斌華表示，台灣演藝人員表達對中華文化、兩岸一家親的認同，是真情的流露，是他們的自由和權利。民進黨當局刻意曲解，暴露他們內心的恐慌。民進黨當局為煽動“反中抗中”，不斷渲染所謂“統戰威脅”，變本加厲、不擇手段恐嚇打壓支持和參與兩岸交流的島內團體、人士，目的是阻撓兩岸交流合作，是要在島內搞“恐怖政治、綠色獨裁”。



陳斌華亦表示，祖國大陸永遠是廣大台灣同胞的堅強後盾，14億多家人永遠是廣大台灣同胞最有底氣的靠山。我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。



後援記者：段曉魯