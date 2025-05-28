國台辦：“台獨”與台海和平水火不容

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，“台獨”與台海和平水火不容，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，明確反對“台獨”。



有記者提問：美國《外交事務》期刊日前刊文稱，美國在台灣問題上的境地像是在“走鋼絲”，美國致力於加強台灣軍事能力，但這增加了台灣挑釁的風險。美方應表明不支持台灣“獨立”立場，包括公開批評台灣地區領導人暗示“台獨”的言行。對此有何評論？



陳斌華表示，近期有越來越多的外國專家學者公開發聲，對賴清德“台獨”分裂挑釁行徑威脅台海地區和平穩定表達擔憂和批評。對於這些理性的聲音，我們表示讚賞，也希望更多有識之士認識到當前台海形勢複雜嚴峻的根本原因，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀“獨”挑釁。



陳斌華亦表示，“台獨”與台海和平水火不容。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，明確反對“台獨”。希望廣大台灣同胞從民族大義和自身福祉出發，堅決反對“台獨”挑釁和外部勢力干涉，與我們一道共同維護台海和平穩定。



後援記者：段曉魯