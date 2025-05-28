國台辦：民進黨撤除障礙兩岸旅遊就能恢復

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，只要民進黨當局撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，兩岸旅遊就能恢復，兩岸民眾就能常來常往，旅遊、住宿、民航、航運等行業、企業及從業者就能從中獲利。



有記者提問：賴清德當局上台以來，採取各種手段阻撓和禁限兩岸人員往賴清德當局上台以來，採取各種手段阻撓禁限兩岸人員往來和各領域交流合作。當前島內物價上漲、生活成本攀升，旅遊業者呼籲賴當局少些政治考量，早日解除兩岸旅遊限制。對此有何評論？



陳斌華表示，賴清德當局上台以來，處心積慮阻擋兩岸人員往來和旅遊交流合作，拒不解除“禁團令”，調升台灣居民來大陸旅遊為“橙色”警示，發布所謂“2025中國大陸旅行安全手册”，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復，以各種借口抵制拖延福建、上海居民赴台團隊游，甚至要求台灣旅遊業者勸阻台灣民眾到大陸旅遊。種種倒行逆施造成島內旅遊業界更加艱困，社會民怨不斷累積。



陳斌華亦表示，兩岸只隔著一灣淺淺的海峽，兩岸同胞是一家人，想到同胞生活的地方走走看看是人之常情，既有利於兩岸旅遊業發展，也有利於兩岸關係發展。我們一貫秉持“兩岸一家親”理念，積極推動恢復兩岸旅遊，為此作出積極努力。只要民進黨當局撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，兩岸旅遊就能恢復，兩岸民眾就能常來常往，旅遊、住宿、民航、航運等行業、企業及從業者就能從中獲利。



後援記者：段曉魯