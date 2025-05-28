國台辦：民進黨心中衹有一黨之私的政治算計

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，每當大陸出台對台胞有利的舉措，民進黨當局就一概反對；凡是大陸做對台灣同胞福利的事，他們就大潑臟水、大肆抹黑，我們早就見怪不怪，因為在他們心中，衹有一黨之私的政治算計，根本沒有台灣同胞利益福祉。



有記者提問：5月18日，在第27屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上，福州市發布打造福馬“同城生活圈”先行先試第二批政策。請介紹有關情況。陸委會抹黑攻擊這些舉措是“口惠實不至的統戰宣傳，企圖分化台灣”。對此有何評論？



陳斌華表示，為推動福馬“同城生活圈”建設，造福台灣同胞，福州市在第27屆海峽兩岸經貿交易會期間發布打造福馬“同城生活圈”先行先試第二批政策。這批政策包含融入兩岸共同市場、提升生活便利、深化民間交流等三方面共10條，將進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖企業和居民在進出口貿易、開拓共同市場、落實同等待遇、增進人文交流等方面提供更多支持。



陳斌華指出，福州市去年就打造福馬“同城生活圈”出台的首批政策，切實惠及台胞台企台青，受到馬祖民眾的熱烈歡迎，取得良好效果。此次發布的第二批政策聚焦馬祖鄉親呼聲高、需求大、迫切性強的領域，為馬祖鄉親在榕生活提供更多便利，為台胞台企台青在榕創業發展提供更好條件、創造更多機遇，含金量更高、含情量十足。



陳斌華強調，每當大陸出台對台胞有利的舉措，民進黨當局就一概反對；凡是大陸做對台灣同胞福利的事，他們就大潑臟水、大肆抹黑。對此，我們早就見怪不怪，因為在他們心中，衹有一黨之私的政治算計，根本沒有台灣同胞利益福祉。



後援記者：段曉魯