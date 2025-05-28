加拿大僑界在多倫多唱響“和平頌”

大型音樂舞蹈史詩《和平頌》中，180餘名華僑華人正在演唱《黃河大合唱》。（圖片來源：人民網） 中評社北京5月28日電／據人民網報導，加拿大僑界以大型音樂舞蹈史詩紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年——在多倫多唱響“和平頌”



“我站在高山之巔，望黃河滾滾，奔向東南，驚濤澎湃，掀起萬丈狂瀾，濁流宛轉，結成九曲連環，從昆侖山下，奔向黃海之邊……”隨著《黃河頌》的旋律深沉吟唱，現場觀眾的思緒重回中華大地、黃河之畔。



近日，大型音樂舞蹈史詩《和平頌》在加拿大多倫多上演，以紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。這場集結30多個僑界文藝團體、600餘位演職人員的大型舞台演出，用文藝之聲喚起加拿大僑界對那段烽火歲月的記憶，也凝聚起加拿大華僑華人對祖（籍）國的深厚情感。



“一段關於抗爭、團結與希望的故事”



從充滿童稚的少兒唱誦《朝代歌》，到抒情的民族舞蹈《母親河》，從悠揚的男女聲二重唱《松花江上》，到雄渾合唱《黃河大合唱》，從描繪中國人民抗日戰爭的《血戰》《梅娘曲》《八女投江》《大刀進行曲》《微山湖畔》等歌舞節目，到緬懷世界反法西斯戰爭犧牲者的大提琴合奏《辛德勒名單》、原創現代舞《生命》，一場回顧中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的歷史圖卷在中西結合的歌舞旋律中徐徐鋪展。



在近3個小時的大型音樂舞蹈史詩《和平頌》中，演出以一個中加混血的三代同堂家庭為敘事線索，從充滿溫情的家庭生活場景開場，由家庭成員的交談引入對中國人民抗日戰爭、世界反法西斯戰爭的歷史回顧，最終回歸到人們對和平的思索和珍視。演出分為“序幕”“家園”“黃河”“抗爭”“生命”“大戰回顧”“終曲”等篇章，借由音樂、舞蹈、朗誦、話劇、紀錄片等多種藝術形式，表達加拿大華僑華人對家國情懷和世界和平的理解思考。



與歌舞表演相結合，在演出的“大戰回顧”篇章，舞台放映了回顧世界反法西斯戰爭的歷史影像，展現加拿大軍人通過駝峰航線為中國運送寶貴物資、在亞洲戰場的奮戰身影。紀錄片介紹，二戰期間，數百名加拿大華裔軍人也奔赴歐洲、東南亞戰場英勇作戰。就在演出前不久，加拿大僑界探訪了參與反法西斯戰爭的華裔老兵代表，這些老兵的感人故事也在大屏幕中被更多人看見。