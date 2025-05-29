張政：兩岸同根同源同文同種　始終不可分割

中國文聯黨組書記、副主席、書記處書記張政致辭。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 姜宜芃）第二屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日在京隆重開幕。本屆峰會以深化兩岸文化認同、共築民族精神家園為主線，吸引兩岸各界代表人士參與。中國文聯黨組書記、副主席、書記處書記張政出席開幕式並致辭。



張政表示，中華文化作為中華民族的根脈命脈，其源遠流長、博大精深的特點已深深融入兩岸同胞的精神基因。從《詩經》《楚辭》到唐詩宋詞，從諸子百家到經史子集，從故宮文物到敦煌壁畫，每一處文化烙印都凝聚著民族智慧，承載著炎黃子孫的精神追求。這份文化傳承不僅塑造了中華民族獨特的精神品格，更在千年賡續中為民族發展提供了不竭動力。縱覽歷史長河，無論經歷多少風雨滄桑，中華文化始終薪火相傳、歷久彌新，成為築牢民族團結統一的強大精神內核。



他強調，台灣與大陸同根同源同文同種，始終是中國不可分割的組成部分。兩岸同胞在共同歷史文化進程中締造了深厚的文化聯結：媽祖信仰自福建傳播至台灣全境，成為跨越海峽的精神紐帶；閩南語作為兩岸共同鄉音，承載著血濃於水的情感記憶；兩岸亦共賞李杜詩篇，共聆梁祝絕響，共享守歲賞月等傳統習俗。在台灣，無論是台北故宮博物院的傳世珍藏，台南赤崁樓的歷史見證，還是遍布全島的寺廟節慶，處處彰顯著中華文化底蘊。以大陸城市命名的街道景觀，更是兩岸血脈相連的生動寫照。這些共同記憶是任何勢力都無法割斷的精神紐帶。



張政特別指出，當前兩岸關係發展正處於關鍵階段，更需要文化力量凝聚共識。中國文學藝術界聯合會始終致力於推動文藝事業發展和兩岸文化交流。去年首屆海峽兩岸中華文化峰會成功舉辦以來，兩岸文化界交流頻繁，合作密切，又取得了很多可喜成果。兩岸攜手在文學、藝術、教育、學術等領域加強交流合作，共同打造兩岸文化融合發展平台；攜手開展文化遺產保護和傳承工作，共同讓中華文化瑰寶在新時代煥發出新的光彩；深入挖掘中華優秀傳統文化的時代價值，共同推動中華文化的創造性轉化和創新性發展，推動中華文化在世界舞台展示中華民族的獨特魅力和中華文明的璀璨光輝。



“華夏薪火傳千載，兩岸同心築未來。”致辭最後，張政表示，他希望以此次峰會為契機，進一步深化兩岸文化領域交流合作，彼此守護好、傳承好、發展好兩岸共同的文化瑰寶。他堅信，在兩岸文化界同仁的不懈努力下，兩岸同胞的心靈必將更加契合，兩岸關係的發展，和平發展的道路必將更加寬廣，中華民族偉大復興的中國夢必將早日實現。