洪孟啟：中華文化是兩岸同胞共同的血脈

台灣中華文教經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟致辭。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 許思悅）5月28日，第二屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕，台灣中華文教經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟在開幕式中致辭。他表示，看到兩岸文化界人士如家人般歡聚一堂，在祖國首都北京濃厚的文化氛圍中相互切磋交流，令他倍感親切，仿佛回到了母親的懷抱。



洪孟啟指出，《周易》在兩千多年前就奠定了中華文明的人本主義核心，其倡導的“以人為中心、理性務實、創新求變、萬物和諧”四大原則，已深深融入中華民族的血脈。正是這種獨特的文化基因，使中華文明成為人類歷史上唯一綿延不斷的古文明，這是全體中華兒女共同的驕傲。



回顧歷史，洪孟啟表示，中華文化源遠流長，在我們血脈裡打不斷、分不開，是我們兩岸中國人共同的文化財產，我們要好好維護這一文化財產。他指出，任何一個文明文化的發展，必須依托物質文明。回想晚清時期的百年巨變，當時也有許多有識之士開展洋務運動，所謂“師夷之長以制夷”，張之洞也提出“中學為體，西學為用”，可惜這樣的思想僵化了對中華文化的詮釋，而置於一個新形態的文明物質文明之外，最終造成受人壓迫、受人欺負、受人剝削的悲劇。



洪孟啟說，因固守僵化思維而錯失發展機遇的教訓令人印象深刻。而如今，中國正抓住數字時代的新機遇，在人才培養、創新發展等方面取得顯著成就。他盛贊我國的人才培養制度，1978年報考大學的比例是3%，到了2023年，報考大學的比例為60%，我國每年培養的理工科人才已達800萬，為國家建設提供了強有力支撐。同時，選賢任能的治理模式也體現了中華優秀傳統文化的現代價值。在整體發展趨勢上，民族復興已然快步前進，民族統一是歷史的自然，更是歷史的必然，浩浩蕩蕩，順之者昌，逆之者亡。



最後，洪孟啟引用《詩經·秦風》中“蒹葭蒼蒼”的詩句，深情呼籲兩岸同胞攜手傳承中華文化，共同推動實現民族復興的偉大目標，讓國家統一的美好願景水到渠成。