洪秀柱：文化不是分裂的工具而是連接的橋樑

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱致辭。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 許思悅）5月28日，第二屆海峽兩岸中華文化峰會在北京開幕，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕式中致辭。洪秀柱在表示，今日有幸在這片承載著厚重歷史記憶與文化情感的土地上，與現場嘉賓共同探討中華文化的傳承與發展，她感到榮幸與感動。



洪秀柱強調，中華文化是我們共同的精神血脈。作為炎黃子孫，我們懷有深厚的文化自信與民族自豪，這份情感不僅源於民族認同，更有著堅實的歷史依據。以文字和語言為例，眾所周知，哲學思想的根基在於語言，漢字的獨特性塑造了中華民族特有的思維方式與情感表達。漢字的綿延傳承，更使得中華文明得以跨越五千年時空，縱貫萬里山河，古今對話暢通無礙。五千年來，中華文化如涓涓細流，雖歷經戰火與風雨，始終生生不息、歷久彌新。



洪秀柱認為，海峽兩岸同胞共享相同的歷史記憶與文化基因，無論在經典文學、儒釋道哲學，抑或書畫藝術、詩詞歌賦與戲曲創作等領域，都保持著同根同源的文化傳承。這些珍貴的文化遺產，不僅是我們共同的精神財富，更是攜手推進中華民族偉大復興的堅實基礎。我們始終堅信，文化是一個民族永恒的精神根基，是一個時代生生不息的內在脈動。縱使社會制度存在差異，世代更迭帶來語言生活的變遷，但文化的根本特質依然深深植根於我們的典籍文獻、傳統節慶、習俗禮儀與價值信念之中，代代相傳，薪火永續。



洪秀柱進而強調，在當今全球化發展的時代背景下，文化已不僅是我們需要珍視的歷史遺產，更是面向未來發展的重要精神支撐。作為擁有共同語言文字、共同文化根源的兩岸同胞，我們既共享著悠久燦爛的歷史文化記憶，更肩負著共同開創未來的重要使命。在文化傳承方面，我們需要讓中華經典著作突破傳統典籍和博物館展品的局限，真正成為年輕一代樂於吟誦、內心向往的精神財富。特別是中國的文學詩歌作品，作為民族情感的自然表達，如何通過準確優美的外文翻譯，讓世界各國不同文化背景的讀者也能真切感受中國人的心靈特質，這是我們在文化傳承與弘揚工作中需要重點推進的工作。在文化創新發展方面，我們應當共同努力推動中華傳統美學與現代生活方式、科技應用的有機結合，從書法戲曲到影視動漫，展現文化生命力。我們更可以合作發展，讓文化產業成為經濟交流的新的橋樑，讓世界透過中華文化更加的理解跟尊重我們的價值與情感。