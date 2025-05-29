尹力：讓中華文化在祖國統一中煥發新榮光

中共中央政治局委員、北京市委書記尹力致辭。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京5月29日電（實習記者 劉一瑋）第二屆海峽兩岸中華文化峰會5月28日在北京開幕。中共中央政治局委員、北京市委書記尹力在開幕式致辭。他強調，兩岸同胞同祖同根，文化一脈。面向未來，要秉持兩岸一家親的理念，拓展交流合作的廣度與深度，不斷增強中華文化向心力和民族凝聚力，讓中華文化在祖國統一、民族復興的進程中煥發新的榮光。



尹力說，習近平總書記指出，海峽兩岸血脈相連，中華文化是共同的精神家園，要堅定中華文化自信，築牢中華民族共同體意識。尹力表示，此次峰會的目的是搭建兩岸文化交流合作平台，共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。



尹力指出，北京是舉世聞名的歷史文化名城，有3000多年的建城史。去年北京中軸線成功申遺，全市擁有世界文化遺產達8處，居全球城市首位，這是中華兒女共同的歷史記憶和文化瑰寶。北京歷史與現代交融，既是中華優秀傳統文化的重要承載地，也是一座充滿活力的現代化都市。目前全市有各類博物館、影劇院、圖書館、文化館等文化設施7000多處。去年境內外文化團體在北京舉辦的營業性演出活動達5.7萬場，國內外來京旅遊人數達3.7億人次，全市文化產業總規模達2.3萬億元。人們在北京享有豐富多彩的文化生活，中華優秀傳統文化在這裡得到傳承、弘揚和發展。



尹力表示，兩岸同胞語言文字、民俗節慶和飲食習慣相同，同祖同根、文化一脈。他指出，近年來京台之間文化、教育、青年等人文交流日益密切，旅遊、文創、展會等品牌活動廣泛開展，戲劇、音樂、影視以及電子遊戲等文化作品廣受歡迎，溫暖了兩岸親情，成為割捨不斷的紐帶。



尹力表示，面向未來，要秉持“兩岸一家親”的理念，拓展交流合作的廣度與深度，不斷增強中華文化向心力和民族凝聚力。



尹力提出四個“共同”——共同促進兩岸中華文化交流。依托台灣會館、中國人民抗日戰爭紀念館等兩岸交流基地，在文化旅遊教育等領域深化交流合作；繼續辦好兩岸青年峰會，高雄·北京特色周等活動，不斷增進兩岸民眾相互瞭解和認同。



共同深化中華文化保護傳承。發揮兩岸故宮博物院、中華老字號等文化資源優勢，促進文物活化，利用非遺傳承等領域的互學互鑒，弘揚中華文化精神內核，以時代內涵築牢兩岸關係和平發展的思想根基。

