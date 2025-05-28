國台辦：停止謀獨挑釁兩岸關係才有轉圜空間

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華5月28日在例行新聞發布會上表示，停止謀“獨”挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。



有記者提問：賴清德“5·20”講話罕見未提兩岸關係，而是著重強化台美關係。有兩岸學者認為“不說”並非好事，顯示兩岸關係更加艱困難行；也有輿論認為迫於島內“疑美論”與民調壓力等因素，賴有意“降溫”過激的兩岸論述，但並非與大陸“妥協”。請問如何看待賴清德的“不說”？



陳斌華強調，“台獨”分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀“獨”挑釁行徑，兩岸關係才有轉圜空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。



陳斌華指出，無論台灣地區領導人講不講、講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。



後援記者：段曉魯